В Москве перед больницами образовались пробки из скорых из-за гриппа

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве перед больницами образовались пробки из машин скорой помощи из-за резкого роста заболеваемости гриппом, передает URA.RU со ссылкой на Telegram-каналы. Отмечается, что основными симптомами вируса являются температура под 40, слабость и ломота в теле, насморк, больное горло и сухой кашель. При этом улучшение состояния, по оценке специалистов, наступает через 3-4 дня.

В Москве из-за резкого скачка заболеваемости гриппом выстроились пробки из машин скорой помощи перед больницами, — сказано в публикации.

Врачи рекомендуют своевременно проходить вакцинацию против гриппа, а также проводить профилактику.

Участковый терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Олеся Савельева ранее назвала способы не заразиться ОРВИ в пиковый сезон. Врач советует носить в общественных местах маски и пить чай со специями. Она добавила, что снизить риск заражения можно, если избегать контактов с людьми, у которых есть симптомы простуды, это, в первую очередь, чиханье и кашель. В пиковый сезон стоит отказаться от похода в людные места. В случае если нет возможности избежать контакта с больными, нужно использовать четырехслойную марлевую маску, которую нужно менять каждые два-три часа.