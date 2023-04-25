В Москве открылся первый Rostic's На Тверской-Ямской улице в Москве официально открылся первый ресторан сети Rostic’s

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Флагманский ресторан преемника KFC в России — сети Rostic’s — официально открылся на Тверской-Ямской улице в Москве. Полноценная работа заведения для посетителей начнется после 17:00.

Дизайн и состав меню остались почти без изменений, поменялись только названия блюд.

О том, что компания Yum! Brands (США) продaла KFC в России, стало извести 17 апреля. Новым владельцем сети стала фирма «Смарт сервис», следует из пресс-релиза компании. Поcледняя транзакция уже прошла, после этого Yum! Brands и KFC прекращают корпоративное присутствие в РФ. Закрытие сделки означает, что новый владелец сети получает в пользование все рестораны KFC, операционную систему, права на основную франшизу и товарный знак для бренда Rostic’s.

В компании добавили, что руководство гарантирует сохранение рабочих мест всей российской команде сотрудников. Информированный источник, близкий к одной из сторон сделки, сообщил, что еда в ресторанах быстрого питания KFC в России после переименования бренда в Rostic’s сохранит привычные для любителей фастфуда вкусы.