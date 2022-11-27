В Москве открылись более 20 катков с искусственным льдом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более 20 катков с искусственным льдом заработали в парках Москвы. Один из самых крупных катков — «Сияние льда» — в Таганском парке. Его площадь составляет 4,6 тыс. кв. м., что немногим меньше футбольного поля, сообщается на сайте мэра Москвы.

Катки с искусственным льдом открылись в городских парках в разных районах Москвы. Среди них Таганский парк, Перовский, Измайловский, «Красная Пресня», «Дубки» и другие, — рассказала заместитель градоначальника Наталья Сергунина.

Всего открыт 21 каток, полный их список можно увидеть на едином сайте. Каждый из них имеет свое оформление. В большинстве работают пункты проката и заточки коньков, теплые павильоны и фуд-корты. Сергунина добавила, что заливка катков с естественным льдом начнется в столице 28 ноября. Таких площадок будет 38.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи открыл колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ, которое является самым высоким в Европе – 140 м. Аттракцион будет работать круглый год, в том числе зимой, но только при температуре до -10 градусов.