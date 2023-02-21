В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности Гололедица в Москве и Подмосковье привела к объявления «желтого» уровня погодной опасности

В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности. Причиной стала гололедица. Такие данные следуют из прогностической карты Гидрометцентра России.

«Желтый» — погода потенциально опасна, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, предупреждение будет действовать до 21:00 вторника, 21 февраля.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в Московском регионе в среду и четверг, 22 и 23 февраля, прогнозируются морозы до 14 градусов днем и до 23 градусов ночью. Он отметил при этом, что погода останется комфортной — без осадков и сильного ветра. Также Вильфанд добавил, что уже днем в пятницу, 24 февраля, температура начнет повышаться.

В свою очередь синоптик Михаил Леус сообщил, что метеорологическая весна начнется в Москве на один-два дня раньше срока, то есть примерно 18–19 марта. Однако это не означает, что ровно в этот день пропадет снег и зазеленеет трава. Эксперт подчеркнул, что даже с учетом изменений климата март остается зимним месяцем.