В Москве объявили штормовое предупреждение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве объявлено штормовое предупреждение, передает Telegram-канал «Мослента» со ссылкой на информацию гидрометцентра. Всю ближайшую ночь в столице ожидается ледяной дождь, метель и мокрый снег. В понедельник 11 декабря метеорологи предсказывают обильные осадки и потепление до +5 градусов.

Ледяной дождь, метель и мокрый снег будут идти в столице всю ночь. А пик ненастья ожидается в понедельник: обильные осадки продолжатся, но только ещё и потеплеет до +5 градусов, — указано в сообщении.

10 декабря Москву и область окутал густой туман. По словам специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, такая погода продлится в ближайшие 1-2 часа. Будет наблюдаться ухудшение видимости и гололед.

До этого пресс-служба городского управления МЧС сообщила, что в Москве ожидается сильный гололед на дорогах. В ведомстве призвали местных жителей снизить скорость и увеличить дистанцию с автомобилями, движущимися впереди. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в столице будет держаться на отметке в минус два градуса в течение дня.

Также управление министерства советует избегать внезапных маневров и парковать машины вдали от деревьев. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.