В Москве Nissan вылетел с третьего этажа парковки

В Москве на парковке на улице Газопровод в районе Чертаново Южное Nissan с водителем и пассажиром вылетел с третьего этажа, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным источника, очевидцы вовремя помогли пострадавшим выбраться из машины. Обошлось без пострадавших.

О причинах, по которым автомобиль сорвался с высоты, неизвестно. Уточняется, что в результате падения был поврежден еще один автомобиль того же бренда. Парковка была частично перекрыта для осмотра места происшествия. На опубликованных кадрах видна перевернутая машина.

