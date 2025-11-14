Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 17:53

В Москве Nissan вылетел с третьего этажа парковки

В Москве Nissan с водителем и пассажиром упал с третьего этажа парковки

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Москве на парковке на улице Газопровод в районе Чертаново Южное Nissan с водителем и пассажиром вылетел с третьего этажа, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным источника, очевидцы вовремя помогли пострадавшим выбраться из машины. Обошлось без пострадавших.

О причинах, по которым автомобиль сорвался с высоты, неизвестно. Уточняется, что в результате падения был поврежден еще один автомобиль того же бренда. Парковка была частично перекрыта для осмотра места происшествия. На опубликованных кадрах видна перевернутая машина.

Ранее на федеральной трассе М-5 в Челябинской области произошло массовое ДТП с участием шести транспортных средств. Движение на участке между Златоустом и Миассом было временно перекрыто в обоих направлениях. Никто в ДТП не пострадал.

До этого в Челябинске 50-летняя женщина скончалась после падения на движущийся трамвай на остановке общественного транспорта. По предварительным данным, она потеряла сознание из-за внезапного ухудшения самочувствия, упала на вагон и получила смертельные травмы, несмотря на экстренное торможение водителя и помощь медиков.

