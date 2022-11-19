В Москве начали монтаж памятника Фиделю Кастро

Фото: Соцсети

В Москве начался монтаж памятника кубинскому революционеру Фиделю Кастро. Постамент украсит Песчаную улицу на севере столицы.

Торжественное открытие памятника революционеру должно состояться 22 ноября. Ожидается, что церемония пройдет в присутствии главы Кубы Мигеля Диас-Канеля.

В Telegram-канале столичного дептранса сообщалось, что из-за установки и открытия памятника изменится схема движения на Новопесчаной улице. Так, до 09:00 24 ноября закрыт разворот в районе д. 17, корп. 3 по Новопесчаной улице.

Кроме того, 22 ноября с 08:00 до окончания мероприятия закрыт участок Новопесчаной улицы от Песчаной площади до пересечения с Ленинградским проспектом, а с 00:01 22 ноября — запрещена парковка на этом участке.

Решение об установке памятника революционеру было принято депутатами Мосгордумы в феврале. Российское военно-историческое общество выделило на установку монумента финансирование в размере 20 млн рублей.

Кастро был одним из руководителей кубинского революционного движения. В период с 1959 по 2008 год он занимал пост председателя совета министров Кубы. В завещании Кастро попросил не воздвигать памятники в его честь.

Ранее в Москве открыли памятник народному артисту СССР Иосифу Кобзону. Торжественное мероприятие приурочили к 85-летию со дня рождения певца 11 сентября.