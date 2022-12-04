В Москве на парковке обнаружили тело женщины с огнестрельным ранением

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В Москве на парковке на улице Вешняковская обнаружили тело 30-летней женщины с огнестрельным ранением, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале. По информации правоохранительных органов, тело нашли в автомобиле на заднем сидении.

На парковке на ул. Вешняковская в автомобиле на заднем сиденье обнаружено тело 30-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде огнестрельного ранения, — говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. По информации пресс-службы, координирует работу правоохранительных органов Перовский межрайонный прокурор Михаил Попик.

Установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по данному факту контролируется прокуратурой, — отмечается в сообщении.

18 ноября у станции метро «Зюзино» на Севастопольском проспекте было обнаружено тело девушки с колото-резаными ранениями в области груди. Накануне она сообщила в полицию, что ее преследует мужчина. Сначала девушка говорила, что не знает его, потом начала утверждать обратное, но имя и приметы его не назвала.

Обвиняемого в убийстве задержали 19 ноября. Он дал признательные показания, рассказав, что нанес жертве пять ударов ножом, который носил при себе «просто так». Еще один мужчина, задержанный как предполагаемый подельник злоумышленника, был переведен в статус свидетеля.

21 ноября суд в Москве арестовал обвиняемого в убийстве 29-летней девушки. Мера пресечения избрана на срок до 18 января 2023 года.