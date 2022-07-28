В Москве на мотоцикле насмерть разбился начальник 62-й пожарной части

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Начальник 62-й пожарной части Илья Мартыненко насмерть разбился на мотоцикле в центре Москвы, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. По его словам, сотрудник МЧС получил перелом основания черепа и умер в больнице.

Инцидент произошел накануне днем. Автомобиль Mercedes-Benz следовал по Краснохолмской набережной и при повороте в сторону Новоспасского переулка столкнулся с мотоциклом Honda, который ехал во встречном направлении.

В результате ДТП водитель мотоцикла скончался от полученных травм. Им оказался начальник 62-й пожарной части Илья Мартыненко, — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе МЧС NEWS.ru подтвердили гибель Мартыненко. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее стало известно о гибели мотоциклистки, которая не справилась с управлением в месте проведения дорожных работ на МКАД и опрокинулась на проезжую часть. После этого на нее наехал водитель большегруза, двигавшийся по соседней полосе в попутном направлении. От полученных травм девушка скончалась на месте.