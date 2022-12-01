В Москве сотрудника автомойки насмерть придавило воротами Сотрудника автомойки в Москве насмерть придавило воротами в первый рабочий день

Фото: Савеловская межрайонная прокуратура

В Москве 33-летний мужчина скончался после того, как его придавило воротами здания, в котором располагается автомойка, сообщили в прокуратуре столицы. Инцидент произошел на Хорошевском шоссе. На месте работают правоохранительные органы.

На Хорошевском шоссе мужчину 1989 года рождения придавило воротами нежилого здания, в котором располагается автомойка. Потерпевший скончался, — сказано в сообщении.

По данным Telegram-канала «112», погибшим является сотрудник автомойки. В первый рабочий день его придавило воротами, когда он проходил мимо рольставней.

Ранее стало известно, что генеральный директор строительной фирмы в Тюмени скончался после того, как одна из дверей придавила его при падении с 11 этажа на одной из местных стройплощадок. Предварительно происшествие произошло из-за ошибки крановщика: при погрузке двери он случайно задел один из балконов.

До этого в СКР сообщили, что в Республике Марий Эл на стройплощадке жилого дома упал подъемный кран с рабочим внутри. В результате 49-летний мужчина погиб. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.