Гендиректора стройфирмы убило дверью в Тюмени

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор строительной фирмы в Тюмени скончался после того, как одна из дверей придавила его при падении с 11 этажа на одной из местных стройплощадок, сообщает «Царьград». По предварительной информации телеканала, ЧП произошло из-за ошибки крановщика: при погрузке двери он случайно задел один из балконов.

Как сообщает телеканал, мужчина прибыл на стройплощадку, чтобы провести замеры ливневых стоков. После того как дверь упала на него, пострадавшего отвезли в тюменскую областную клиническую больницу № 2. Мужчина скончался в медучреждении.

Ранее в СКР сообщили, что в Республике Марий Эл на стройплощадке жилого дома упал подъемный кран с рабочим внутри. В результате 49-летний мужчина погиб. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Москве во время сноса старого дома на одного из рабочих обрушилась стена. Мужчина погиб, по факту его смерти возбудили дело по статье о нарушении правил безопасности при ремонте.