В Москве мужчина распылил перцовый газ в лицо прохожему

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В Москве мужчина распылил перцовый газ в лицо прохожему, сообщает столичная прокуратура в Telegram. Москвич стоял на остановке, в это время к нему подошел человек с баллончиком. После распыления злоумышленник забрал рюкзак потерпевшего и сбежал. В настоящее время подозреваемый задержан, его обвиняют по статье о совершении разбоя.

Обвиняемый на улице Казакова распылил в лицо случайного знакомого, ожидавшего транспорт на остановке, содержимое перцового баллончика, после чего взял его рюкзак и покинул место происшествия, — говорится в сообщении.

Потерпевший рассказ правоохранителям, что злоумышленника привлекла его банковская карта, которую он прилюдно убрал в рюкзак, стоя на остановке.

Ранее в Москве пьяный мужчина распылил перцовый газ в салоне автобуса. Инцидент произошел на Театральной площади в центре города. В этот момент в салоне находились пассажиры, в том числе дети, некоторым из них понадобилась медпомощь. Злоумышленника задержали.

В августе безбилетный пассажир Московского метрополитена распылил перцовый газ в лицо другому пассажиру в ответ на замечание о неоплаченном проезде. По информации столичной прокуратуры, инцидент произошел на станции «Аннино». В отношении 24-летнего подозреваемого возбудили уголовное дело. Ему выписали обязательство о явке.