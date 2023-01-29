Мать потеряла сына после спектакля «Ничего не бойся, я с тобой» в столице

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26 января женщина потеряла своего 14-летнего сына, после просмотра пьесы «Ничего не бойся, я с тобой» в Москве, на которой между ними произошла ссора, передает Telegram-канал «Baza». По дороге домой, при спуске в метро мать заметила, что ее ребенок пропал. К утру подросток не вернулся, в результате чего женщина и отец ребенка заявили в полицию.

Как указывает канал, ссора между женщиной и подростком вспыхнула в гардеробной. По дороге домой она усилилась. Спустившись в метро мать ребенка заметила, что ее ада нет рядом.

Волноваться женщина не стала, поскольку у 14-летнего подростка с собой были деньги и проездной билет, чтобы добраться до дома, однако этого не произошло. К утру ребенок не вернулся и родители обратились за помощью в правоохранительные органы.

Ребенок вернулся спустя несколько часов после обращения. По возвращении, как указывает Baza, мальчик отказался разговаривать с родителями и ушел спать.

Ранее в Басманном районе Москвы мать с ребенком отравились в бассейне. Во время посещения спортивного учреждения женщина почувствовала едкий запах, после чего ей и ребенку стало плохо. Сотрудники бассейна вызвали скорую помощь, медики доставили маму с малышом в больницу.