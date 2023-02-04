В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности

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В Москве и Московской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности до 5 февраля из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России. По данным ведомства, погодное предупреждение будет действовать в столице до 09:00 утра воскресенья.

В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности до 5 февраля, — сказано на сайте Гидрометцентра.

При таком уровне погодной опасности увеличивается риск столкновений на дорогах, а также травмы, полученные при падении на ледяную поверхность.

Метеоролог Татьяна Позднякова ранее предупредила, что на следующей неделе в Москве и Подмосковье температура воздуха будет понижаться из-за повышения атмосферного давления, ожидаются легкие морозы. По ее словам, в первые недели февраля погода в Москве и области будет комфортная. Появляющееся солнце, по словам метеоролога, будет напоминать о приближающейся весне.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в свою очередь пообещал «мартовскую» погоду в столице в феврале. При этом, по словам синоптика, на протяжении всей первой недели месяца будет идти небольшой снег.