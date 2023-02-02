Метеоролог рассказала, чего ждать москвичам от погоды в феврале Метеоролог Позднякова предупредила москвичей о легких морозах в феврале

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На следующей неделе в Москве и Подмосковье температура воздуха будет понижаться из-за повышения атмосферного давления, ожидаются легкие морозы, предупредила метеоролог Татьяна Позднякова. Эксперт в разговоре с Pravda.Ru уточнила, что в начале февраля будет идти небольшой снег, москвичам стоит ожидать температуру не выше минус четырех градусов 2 и 3 февраля.

Для первой половины февраля ещё характерны такие морозцы. В ночные часы температура будет колебаться где-то в пределах минус 10, минус 15 градусов. Это самое низкое, что ожидается до середины месяца. А дневная температура тоже будет отрицательная, где-то в пределах — минус три, минус восемь, — рассказала Позднякова.

В первые недели февраля погода в Москве и Московской области будет комфортная. Появляющееся солнце, по словам метеоролога, будет напоминать о приближающейся весне.

Даже эта волна холодного воздуха, которая начнется на следующей неделе, не будет продолжительной и не будет утомительной, — пообещала эксперт.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее пообещал «мартовскую» погоду в столице в феврале. При этом, по словам синоптика, на протяжении всей первой недели месяца будет идти небольшой снег.