Синоптик предсказал «мартовскую» погоду в феврале в Москве Вильфанд: «мартовская погода» прогнозируется в Москве со вторника

Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Москвичей с 31 февраля ожидает по-мартовски теплая погода. Прогнозируется, что днем температура воздуха в столице составит от нуля до 2 градусов тепла. При этом каждый день будет наблюдаться небольшой снег. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Дневная температура в понедельник будет минус 1–3 градуса, а в последующие дни — от 0 до минус 2 градусов. Со вторника температурный фон будет примерно на 6 градусов выше нормы, то есть он будет соответствовать середине марта, — сообщил метеоролог.

Он добавил, что в пятницу, 3 февраля, в столицу может прийти оттепель. При этом ежедневно будет наблюдаться небольшой снег, а в ночь с 30 на 31 января ожидаются метели.

Ранее Вильфанд предупредил, что в понедельник, 30 января, циклон принесет в Москву метели с ветром до 17 метров в секунду и необычно низкое атмосферное давление. По его словам, подобные перемены связаны со сменой циркуляции. Погодой в регионе начнет управлять циклон, ее характер изменится. Также Вильфанд сообщил о «низких, мрачных» облаках.