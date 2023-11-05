В Москве госпитализировали актрису Людмилу Максакову Baza: Людмилу Максакову увезли в больницу с ушибом головы из театра Вахтангова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве госпитализировали народную артистку РСФСР Людмилу Максакову, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, актрису увезли в больницу с ушибом головы из театра имени Вахтангова.

По предварительной информации, 83-летняя актриса упала после спектакля «Царь Эдип», где Максакова исполняет роль царицы Иокасты. Других подробностей происшествия не приводится.

Ранее сразу двум актрисам театра Вахтангова потребовалась экстренная медицинская помощь. Сначала скорую помощь вызывали заслуженной артистке Лидии Вележевой, у которой резко упало давление. Спустя один день актриса Агнесса Петерсон упала в здании театра и получила сотрясение головного мозга.

Также сообщалось, что актриса Глафира Лебедева травмировалась на выступлении в столичном театре имени Моссовета. По информации СМИ, 24-летняя артистка повредила ногу во время танца на сцене. Инцидент произошел 29 октября. Травмированной 24-летней артистке вызвали скорую помощь. Прибывшие на место медики диагностировали у нее разрыв боковой связки левого коленного сустава.

Кроме того, в Москве госпитализировали дочь советского режиссера Леонида Гайдая и актрисы Нины Гребешковой. Сообщалось, что 67-летнюю Оксану Гайдай положили в хирургическое отделение одной из больниц столицы. Медики диагностировали у нее желчнокаменную болезнь.