В Москве эвакуируют бизнес-центр у метро Автозаводская

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве сотрудников и посетителей бизнес-центра «Омега Плаза» эвакуируют из здания, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По данным канала, меры были приняты после сообщения о террористической угрозе. Граждан просят по громкой связи покинуть здание бизнес-центра.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев заявил, что ложные заявления о минировании российских торговых центров, школ и административных зданий осуществляются со стороны Украины. По словам депутата, это делается с целью принести России экономические убытки, так как из-за каждого сообщения о минировании происходит эвакуация из здания с вызовом спасателей.

Парламентарий уточнил, что лжеминирование осуществляется украинской стороной с 2014 года во всех российских регионах, и напомнил, что в России сообщения о лжеминировании не стали бы распространять, так как за это предусмотрена ответственность в виде крупных штрафов или исправительных работ.

До этого неизвестный отправил сообщения о минировании всех московских торговых центров. По данным сотрудника экстренных служб, посетителей ТЦ не эвакуируют. Предварительно, угроза исходила с территории Украины.