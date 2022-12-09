В Москве арестовали мужчину, который поджег квартиру с женщиной и ребенком

Суд в Москве арестовал на два месяца мужчину, обвиняемого в поджоге квартиры на западе столицы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram. Согласно признаниям самого мужчины, он облил входную дверь квартиры растворителем для красок, поджег, а после скрылся. В квартире на тот момент находились женщина с двухлетним ребенком, они были госпитализированы. Мужчине предъявлено обвинение по по ч. 30 ст. 30, п. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом). Он пробудет в следственном изоляторе до 7 февраля 2023 года.

С учетом позиции Хорошевской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 32-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 7 февраля 2023 года. <...> Расследование контролируется прокуратурой Москвы, — говорится в сообщении прокуратуры.

Сам мужчина признался, что сожалеет о содеянном, и попросил у суда избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Суд отклонил его просьбу.

Преступление было совершено 6 декабря в пятиэтажном доме на улице Демьяна Бедного. Молодая мать и ребенок были госпитализированы, они получили ожоги дыхательных путей, а также отравление продуктами горения. Кроме того, обгорели их личные вещи и мебель.