Москвича чуть не затопило в упавшем лифте В московском ЖК упал лифт с пассажиром , после чего его стало затапливать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве в ЖК «Царицыно» лифт с пассажиром упал со второго этажа, передает Telegram-канале «Осторожно, Москва». После этого кабина остановилась на подземном паркинге и ее начало затапливать.

Житель дома, оказавшийся внутри лифта, отделался легким ударом. Спасателей он прождал около часа. За это время вода в кабине набралась по щиколотку.

Ранее в офисном центре в Мытищах упал лифт с шестью пассажирами: кабина провалилась с первого на цокольный этаж. Одну пострадавшую госпитализировали, еще пять проходят лечение амбулаторно.