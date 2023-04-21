В московском вузе объяснили выдачу повесток студентам Пресс-служба НИТУ МИСиС: повестки получили студенты, не имеющие отсрочку от армии

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Студенты НИТУ МИСиС, получившие повестки, по закону не имеют отсрочку от службы в армии, заявили NEWS.ru в пресс-службе вуза. В университете отметили, что речь идет об обучающихся, которые поступили в МИСиС после колледжа с дипломом СПО (среднее профессиональное образование).

Сейчас идет весенний призыв, в рамках которого повестки получили студенты, поступившие в вуз после колледжа с дипломом СПО. По закону они не имеют отсрочки от службы в армии, в отличие от тех, кто поступил после школы, — рассказали в пресс-службе.

Немногим ранее руководство МИСиС подтвердило раздачу повесток студентам прямо в здании университета.

21 апреля портал DOXA сообщил, что студентам МГУ в общежитии вуза стали раздавать повестки. По данным интернет-журнала, это делают коменданты общежития.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не ведут разговоров о новой волне мобилизации.

14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в законодательстве, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных. Согласно документу, повестки могут быть направлены гражданам в письменной форме под расписку, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а также в электронной форме.