В московском ТЦ «Ривьера» началась эвакуация

Фото: vk.com/rivieramoscow

ТЦ «Ривьера»

Посетителей и сотрудников торгового центра «Ривьера» в Москве экстренно выводят из здания, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва». Руководство ТЦ заявило, что эвакуация проводится по техническим причинам.

Эвакуация произошла примерно в 6 часов, связана с поступлением информации об угрозе. Во время сеанса в кинотеатре сработала эвакуация, сотрудники кинотеатра проводили нас через запасный выход, никто комментариев не давал. Сейчас преградили вход и охранник не пускает внутрь, — рассказал NEWS.ru очевидец эвакуации Антон Сафонов

Ранее сообщалось, что всем московским торговым центрам поступило анонимное сообщение о «минировании». Предположительно, уведомления были присланы с украинских номеров. Специалисты приступили к проверкам, однако до текущего момента ни в одном из «заминированных» ТЦ эвакуация не проводилась.

Кроме того, днем ранее был эвакуирован парк «Зарядье» из-за угрозы взрыва. Соответствующее сообщение пришло на почту. В нем говорилось, что на территории парка заложено самодельное взрывное устройство.