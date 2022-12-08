В московском отеле нашли тело постояльца с огнестрельным ранением

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В одной из гостиниц на северо-западе Москвы обнаружен труп постояльца, передает MK.RU. По имеющейся информации, перед смертью мужчина получил огнестрельное ранение в живот.

Трагедия произошла в апарт-отеле на Митинской улице, неподалеку от станции метро «Митино». Тело 43-летнего мужчины с огнестрельным ранением нашли в номере гостиницы. Рядом с ним лежало ружье.

Администрация гостиницы вызвала на место сотрудников правоохранительных органов. В настоящий момент полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее на юго-востоке Москвы в одной из квартир жилого дома обнаружили тело мужчины с пакетом на голове. Инцидент произошел на улице Люблинской в Люблино. Труп нашли после того, как соседи из квартиры снизу увидели у себя на потолке кровавые пятна.