В московской квартире нашли задушенного младенца и заподозрили мать

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В Москве на улице Таганрогской обнаружили тело 10-месячного младенца со следами удушения, сообщил в Telegram-канале московской прокуратуры. По предварительной информации ведомства, телесные повреждения мальчику причинила его мать 1987 года рождения.

Работу правоохранительных органов координирует на месте заместитель люблинского межрайонного прокурора Абдурахман Ашурбеков.

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