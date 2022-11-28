Московские суды эвакуируют из-за угроз минирования В 35 судов Москвы поступили угрозы минирования

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В 35 судов Москвы поступили сообщения с угрозами минирования, рассказал РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Дмитрий Овешников. В пяти из них проходит эвакуация.

Во все районные суды, а их в Москве 35, поступили сообщения с угрозой минирования, эвакуация уже началась в Перовском, Чертановском, Останкинском, Тимирязевском и Кузьминском судах, — сказал собеседник агентства.

25 ноября Мещанский и Тверской суды эвакуировали из-за сообщений о минировании. Очевидец в разговоре с NEWS.ru рассказал, что утром эвакуировали Перовский суд.

В августе в Тверской районный суд в Москве поступило сообщение о минировании, после чего началась экстренная эвакуация. Здание осматривали специалисты, взрывных устройств найдено не было.

В конце июня здание Мосгорсуда также эвакуировали из-за сообщений о минировании.