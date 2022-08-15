Тверской суд в Москве эвакуировали из-за сообщения о минировании

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В Тверской районный суд в Москве поступило сообщение о минировании, после чего началась экстренная эвакуация. Источник в правоохранительных органах в беседе с NEWS.ru сообщил, что в настоящее время здание осматривают специалисты.

В данный момент здание суда оцеплено. На месте работают кинологи, — рассказал он.

В конце июня здание Мосгорсуда эвакуировали из-за сообщений о минировании. В тот момент там рассматривали жалобу на признание компании Meta (деятельность в РФ запрещена) экстремистской организацией. Сотрудники и посетители суда оперативно покинули здание. На место позднее приехали сотрудники правоохранительных органов. Угрозы не подтвердились.

В начале июля в Москве эвакуировали несколько сотен человек из торгового центра «Речной» после сообщения о минировании. Тогда в полицию поступил звонок о том, что ТЦ находится под угрозой взрыва. На место инцидента выехали сотрудники полиции и кинологи. После осмотра здания им ничего не удалось найти.

Ранее в Ереване провели эвакуацию людей из метро после сообщений о закладке мин на важнейших военных и гражданских объектах, во всех торговых центрах, в ереванском зоопарке и в церкви Святого Григория Просветителя. Утром МЧС Армении после проведенного осмотра зданий опровергло эту информацию.