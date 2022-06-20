Мосгорсуд эвакуировали из-за сообщений о минировании

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неизвестные отправили анонимное сообщение о минировании здания Мосгорсуда, где рассматривают жалобу на признание компании Meta (деятельность в РФ запрещена) экстремистской организацией. Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, посетители и сотрудники эвакуированы.

Здание суда проверяют работники экстренных служб, — сообщили в суде.

Роскомнадзор с 14 марта заблокировал в РФ доступ к площадкам Meta и внёс принадлежащие ей соцсети в реестр запрещённых сайтов. Позднее, 21 марта, Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании экстремистской организацией международной компании Meta и запрете её деятельности в России. Впоследствии стало известно, что компания обратилась с апелляционной жалобой на это решение.