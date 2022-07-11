В Москве не разрешат публичные акции, несмотря на снятие COVID-ограничений В мэрии Москвы заявили, что отменят запрет на публичные акции после объявления ВОЗ об окончании пандемии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московские власти продлили запрет публичных акций, введенный в связи с пандемией коронавируса, сообщил на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) депутат Мосгордумы от фракции «Яблоко» Максим Круглов, опубликовав обращение об отмене запретов на проведение публичных мероприятий в Москве. По его словам, публичные акции будут под запретом, пока ВОЗ не объявит о полном окончании пандемии.

Мэрия Москвы ответила на наш запрос о политических мероприятиях: они будут под полным запретом, пока ВОЗ не объявит об окончании пандемии, — заявил Круглов.

Ранее сообщалось, что на прошедшей неделе в мире было выявлено более 5,8 млн случаев заражения коронавирусом. Это на 1 млн больше, чем за предыдущий аналогичный период. Таким образом, уровень заболеваемости ковидом соответствует показателям начала мая. Также растёт смертность от коронавируса.

Резкий скачок заболеваемости отмечается в ряде европейских стран. Самые высокие показатели во Франции, где фиксируют более чем 150 тысяч случаев в сутки. Для страны это максимум с конца марта. На втором месте идёт Германия с показателем 130–140 тысяч заболевших в сутки, на третьем месте Италия — более 100 тысяч заболевших. Начался рост заболеваемости и в странах Латинской Америки, где с момента предыдущей волны прошло уже около полугода.