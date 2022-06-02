В Химках 16 человек пострадали в ДТП с автобусом

Автобус въехал в остановку на Ленинградском шоссе в Химках в Подмосковье. В результате пострадали 16 человек, из них 13 доставлены в больницу, пишет ТАСС.

Следственный комитет начал проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. В частности, проводятся опросы и истребованы все необходимые документы.

Происшествие случилось в четверг, 2 июня, на 22-м км Ленинградского шоссе. Водителю 1966 года рождения стало плохо, он потерял сознание, в результате чего автобус въехал в остановку. Из находившихся на остановке людей никто не ранен, все пострадавшие — пассажиры автобуса. Всего в салоне были 20 человек.

Ранее сообщалось, что микроавтобус, в котором, предположительно, находились 13 российских туристов, врезался в опору линии электропередачи и перевернулся в районе турецкой Антальи. В результате ДТП пострадали 11 пассажиров и водитель.