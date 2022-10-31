В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве прекратятся осадки Вильфанд: ясная погода без осадков придет в Москву со среды

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В ближайшие два дня москвичей ожидают снег и дождь, однако затем погода станет налаживаться, будет ясно, осадки прекратятся. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в течение недели температура воздуха днем будет держаться на уровне от нуля до плюс пяти градусов.

В понедельник и вторник погода ожидается облачная с небольшими осадками — снег, мокрый снег, дождь. Начиная со среды, температура не меняется, но погода будет более ясная, будет солнце, осадков не ожидается. Такой режим сохранится во второй половине недели, — рассказал метеоролог.

В течение недели ночные температуры составят, предположительно, 0...-5 градусов, дневные — 0...+5.

Ранее Вильфанд рассказал, что в течение недели европейскую часть России ожидают легкие морозы. Такую однородно холодную погоду обусловят северные воздушные массы. При этом в Санкт-Петербурге ночи ожидаются примерно на два градуса теплее, чем в других регионах Европейской России. Это обусловлено сглаживающим эффектом Балтийского моря.