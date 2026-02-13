В ЦППК рассказали о причинах задержек пригородных поездов На Курском и Рижском направлениях МЖД задерживаются пригородные поезда

На Курском и Рижском направлениях Московской железной дороги задерживаются несколько пригородных поездов, сообщила пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК). Такая ситуация сложилась из-за остановки состава на станции Новоиерусалимская, передает «Москва 24».

В настоящий момент специалисты пытаются устранить последствия инцидента. Они предпринимают все необходимые меры для сокращения опозданий поездов.

Ранее в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании сообщили, что движение через станцию Павшино на МЦД-2 и Рижском направлении временно затруднено из-за технической остановки поезда. Специалисты выехали на место для устранения задержек и возвращения графика в норму. Позднее в компании уточнили, что движение через станцию восстановлено в обе стороны и постепенно входит в график.

Кроме того, в пресс-службе Московской железной дороги сообщили, что в условиях сильного снегопада ведется круглосуточная расчистка инфраструктуры, чтобы движение поездов не прерывалось. На линии работает специальная техника, тысячи сотрудников очищают пути и станции.