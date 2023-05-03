В центре Москвы замечен беспилотник Очевидцы заметили беспилотник в столичном районе Большая Полянка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В центре Москвы в районе Большая Полянка очевидцы заметили беспилотник, информацию об этом распространяется в Telegram-каналах. Неопознанный дрон был замечен в небе над крышами домов. В Минобороны России не комментировали данную информацию.

В ночь на 3 мая украинские дроны совершили попытку атаковать резиденцию Владимира Путина в Кремле, однако были сбиты. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва расценила этот инцидент как покушение на лидера государства.

По словам Пескова, Путин в ходе атаки не пострадал, в Кремле его не было. Несмотря на недавнюю угрозу, президент не будет реже посещать кремлевскую резиденцию, а также продолжит придерживаться намеченного графика работы.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что атака дронов на Кремль является терактом в отношении президента Владимира Путина и нападением на Россию. Он уточнил, что после такого шага Киева никаких переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским быть не может.

Власти Москвы с 3 мая также ввели запрет на полеты беспилотников в черте города. По словам мэра столицы Сергея Собянина, меры были приняты для предотвращения несогласованных полетов БПЛА. Он подчеркнул, что в последние дни правоохранительные органы Москвы столкнулись с трудностями в работе из-за дронов.