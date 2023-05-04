В центре Москвы блокируют работу сервисов аренды авто и самокатов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В центре Москвы могут наблюдаться кратковременные ограничения в доступе к сервисам аренды автомобилей и самокатов, сообщает департамент транспорта столицы в оперативном Telegram-канале. Уточняется, что это связано с мероприятиями в центре столицы.

В связи с проведением мероприятий в центральной части города могут наблюдаться кратковременные ограничения в доступе к сервисам аренды автомобилей и самокатов, — говорится в сообщении дептранса.

Ранее сообщалось, что навигаторы в пределах Бульварного и Садового кольца в центре Москвы продолжают работать со сбоями. Сотрудникам столичной полиции объяснили это сменой локации GPS для подготовки парада Победы. Устройства зачастую указывают неверную локацию: например, водители, находящиеся на Тверской улице, могли обнаружить себя на карте в районе Внуково.

В период с 27 апреля по 10 мая для посетителей закрыта Красная площадь по причине подготовки к параду Победы.

Ранее бывший сенатор Совета Федерации, глава Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич заявлял, что у Москвы нет необходимости в дополнительных мерах безопасности, поскольку средства ПВО в столице работают системно.