В бизнес-сообществе Club 500 опровергли информацию о массовых задержаниях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники МВД не выявили каких-либо нарушений при проверке международного бизнес-клуба Club 500 в центре Москвы. Сооснователь этого бизнес-сообщества Дмитрий Портнягин готовит заявление в Следственный комитет за ложный донос и ущерб, принесенный деловой репутации организации после того, как в Сети распространилась информация о массовых задержаниях в стенах бизнес-клуба, следует из сообщения, поступившего в NEWS.ru. Сейчас офис Club 500 работает в штатном режиме.

Когда ты ведешь публичную деятельность и оказываешь широкое общественное влияние, у тебя полтора миллиона подписчиков в соцсетях, <...> такие ситуации неизбежны, — говорится в сообщении предпринимателя.

В клубе пояснили, что на место приехал обычный наряд полиции и осмотрел помещение, обысков и тем более задержаний проведено не было. Приезд стражей порядка был основан на ложном заявлении одного из бизнесменов, которому Club 500 ранее отказал в членстве. Вместе с тем сообщество предоставило полный отчет и справки из налоговой службы, согласно которым никаких нарушений выявлено не было.

Следователи не нашли подтверждений нарушения закона, — заявил адвокат Евгений Грицков.

Telegram-канал SHOT ранее писал, что силовиков в Club 500 вызвал экс-кандидат в мэры Красногорска, бизнесмен Валерий Немировский, он обвинил руководство заведения в мошенничестве. Жена Портнягина Екатерина пояснила, что Немировского не приняли в «клуб богачей», из-за чего он и устроил суету.