SHOT: массовые задержания прошли в элитном бизнес-клубе в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил о массовых задержаниях в элитном бизнес-клубе Club 500 в Москве. По его информации, на месте работали сотрудники ФСБ, следователи, налоговая, а также Управление экономической безопасности, а сотрудников клуба не выпускали из здания несколько часов.

SHOT сообщает, что правоохранителей в Club 500 вызвал экс-кандидат в мэры Красногорска Валерий Немировский, он обвинил руководство заведения в мошенничестве. Жена основателя Club 500 Дмитрия Портнягина Екатерина пояснила, что Немировского не приняли в «клуб богачей», из-за чего он и устроил суету.

При этом Telegram-канал Mash сообщает, что обыски в Club 500 могут проходить в рамках большого дела блогеров о неуплате налогов. По информации канала, визит правоохранителей, предварительно, связан с семейством Чекалиных — Лерчек, ее муж и их адвокат Михаил Мушаилов состояли в этом бизнес-клубе.

В январе Немировский был задержан в Москве за дебош. Это второй инцидент с его участием только за одну неделю. Так, на Звенигородском шоссе водитель такси «подрезал» бизнесмена, что привело его в ярость. Он вышел, несколько раз до вмятин пнул ногой в дверь машины, затем забрался на крышу и попрыгал на ней. По некоторым данным, он также снял с машины номер, упрятал его в свой багажник и скрылся. Таксист написал заявление в полицию. А Немировский обратился в травмпункт с жалобами на головокружение и давление.

Кроме того, отмечалось, что в больнице и травмпункте бизнесмен вел себя очень конфликтно. А во время задержания звонил в службу доверия, заявляя, что в отношении него совершаются противоправные действия.