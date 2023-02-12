В аварии с Tesla в Москве пострадали двое детей

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Авария с Tesla на Волгоградском проспекте

В результате аварии с Tesla на Волгоградском проспекте в Москве пострадали два ребенка, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Мальчик 2020 года рождения и девочка 2019 года рождения находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает.

В результате дорожной аварии пассажиры автомобиля — мальчик 2020 г. р. и девочка 2019 г. р. — были доставлены для осмотра в одну из столичных больниц, угрозы их жизни и здоровью нет, — сообщили в прокуратуре.

По предварительной версии, Tesla сначала столкнулась с Peugeot, после чего влетела в столб. Дептранс Москвы уточнил, что авария произошла на Волгоградском проспекте в районе дома 181, корпус 1. На месте работают оперативные службы, дежурят несколько бригад скорой помощи.

Ранее в Новгородской области на скоростной трассе «Нева» двое мужчин погибли в результате столкновения легкового автомобиля с двумя грузовиками. Водитель и пассажир легкового авто скончались на месте еще до приезда скорой помощи. В ГИБДД сообщили, что 32-летний водитель Nissan Pathfinder столкнулся с большегрузом, стоящим в зоне отдыха, после удара машина по инерции продолжила движение и столкнулась с другим тягачом.