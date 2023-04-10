В аэропорту Внуково нашли человеческий череп В посылке в аэропорту Внуково нашли человеческий череп

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Следственный комитет России проводит проверку по факту обнаружения человеческого черепа в столичном аэропорту Внуково, сообщили в ведомстве. Подозрительная находка находилась в посылке, которую должны были отправить в США. По документам содержимое коробки проходило как пластиковая анатомическая модель.

По данным следствия, в посылке находился настоящий череп с частично разрушенной задней костью и нижняя челюсть. В Федеральной таможенной службе сообщили ТАСС, что кости должны были попасть в штат Иллинойс. Как сообщает Telegram-канал "Подъем", эксперты установили, что череп принадлежит человеку, умершему около 10 лет назад.

Сотрудники Центральной почтовой таможни в Москве в логистическом центре Внуково в посылке обнаружили человеческий череп. Отправление было адресовано в США, штат Иллинойс, — говорится в сообщении.

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