«Ушла эпоха»: телеведущий Владимир Березин о смерти Вячеслава Зайцева

Фото: Сергей Ермохин/РИА Новости

Советский и российский диктор, актёр и радиоведущий Владимир Березин в беседе с NEWS.ru отметил, что ему сложно поверить в смерть модельера и близкого для него человека Вячеслава Зайцева. Березин подчеркнул, что вместе с легендарным кутюрье ушла целая эпоха, частью которой он был.

Он воспитал у мужчин нашей страны его взгляд на женскую русскую красоту. Он смог это сделать благодаря своему таланту, и от этого женщины так его любили, а женщины в своем чувстве почти никогда не ошибаются. Мы все, кто его знал, благодарим Вячеслава за то, что были знакомы, за его дружбу. Первое, о чем я вспомнил, когда вы мне позвонили, это когда мы летели с ним благодаря его величию и великолепию на персональном самолете из Москвы в Грозный открывать персональный Дом Моды. Я ему тогда сказал: «Слава, я никогда не забуду, что я летал на персональном самолете благодаря тебе», — вспомнил Березин.

По словам радиоведущего, своим талантом Вячеслав Зайцев «раскрасил черно-белое время яркими красками». Он отметил широкую душу, радушие, гостеприимство и умение модельера ценить, то, «что Бог дал». Березин подчеркнул, что Зайцев любил талантливых людей и умел их видеть.

Зайцев скончался 30 апреля в возрасте 85 лет. Модельер умер в больнице, куда был госпитализирован днем с жалобами на боли в области живота.

В последние годы Зайцев редко появлялся на публике из-за тяжелой болезни. В июне 2022 года кутюрье провел показ новой коллекции на Московской неделе моды, где появился в инвалидном кресле. Он не поднялся на сцену к моделям, но улыбался и был явно в приподнятом настроении.