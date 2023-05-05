В Москве арестовали уроженку Крыма, которая пыталась попасть домой из Киева В Москве арестовали уроженку Крыма Умерову по подозрению в госизмене

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лефортовский суд Москвы арестовал уроженку Крыма Ление Умерову, которую подозревают в госизмене, сообщает ТАСС. Детали неизвестны, материалы дела засекречены. Из Крыма Умерова уехала в 2015 году и жила в Киеве.

Суд удовлетворил ходатайство следователя ФСБ и избрал Умеровой Л. Р., подозреваемой по ст. 275 УК РФ (госизмена), меру пресечения в виде содержания под стражей, — сказали в суде.

Умерову задержали на российско-грузинской границе в ночь с 3 на 4 декабря 2022 года. Она пыталась попасть из Киева в Крым через Болгарию, Румынию и Грузию. Умерова пыталась вернуться домой, чтобы ухаживать за больным онкологией отцом.

28 апреля Лефортовский суд Москвы арестовал четвертого за неделю подозреваемого в госизмене. Уголовное дело против него засекречено.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий пожизненное лишение свободы за госизмену. Ранее по данной статье максимально возможным наказанием было заключение до 20 лет. Речь идет о шпионаже, выдаче иностранцам сведений, составляющих гостайну, переходе на сторону противника либо оказании помощи в деятельности, направленной против России.