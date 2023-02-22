«Учитель года» снимал порно с ученицами в стенах школы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Агентство REGNUM со ссылкой на источник в полиции сообщает, что на лауреата конкурса «Учитель года Москвы» и педагога одной из московских школ завели два уголовных дела за использование несовершеннолетних учащихся школы в целях изготовления порнографии. Полицейским уже известно как минимум о двух девочках, с которыми обвиняемый вступал в половой контакт на камеру, указывает агентство. Отмечается, что преступления совершались как в школе, так и на квартирах учителя и его учениц.

Следствием установлено, что с февраля 2020 года по апрель 2021 года подозреваемый вступал в интимные отношения с несовершеннолетней, осуществляя запись на видео. Это происходило в нескольких корпусах школы, а также по месту жительства несовершеннолетней и подозреваемого. Заведено уголовное дело, — рассказал собеседник.

Как указывает REGUM, в ходе следствия удалось установить личность еще одной девочки, с которой учитель записывал непотребные видео в стенах школы. Отмечается, что запись производилась летом 2019 года. По этому эпизоду был выделен отдельный материал и открыто дополнительное уголовное дело.

Агентство отмечает, что подозреваемый — лауреат конкурса «Учитель года Москвы» и несколько раз входил в «Топ-50 учителей РФ и СНГ».

Ранее Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что полицейские Санкт-Петербурга арестовали психолога и специалиста по выводу из сект за производство порнографических материалов с участием несовершеннолетнего. Мужчина попался, когда следовал за мальчиком, чтобы тайно вести съемку в душевой спорткомплекса «Атлантика».