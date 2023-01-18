Психолог попался на съемке детского порно в душевой спорткомплекса

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Полицейские Санкт-Петербурга арестовали психолога и специалиста по выводу из сект за производство порнографических материалов с участием несовершеннолетнего, передает «Mash на Мойке». Мужчина попался, когда следовал за мальчиком, чтобы тайно вести съемку в душевой спорткомплекса «Атлантика».

В полиции отец мальчика рассказал, что подозреваемый отправился вслед за мальчиком в душевую со смартфоном, завернутым в черный пакет, а когда был уличен, то побежал, поскользнулся, упал и попытался разбить телефон. Потом психолог отправился в туалет, там он заперся, после чего из кабинки повалил дым.

Против задержанного завели уголовное дело за производство порноматериалов с вовлечением в съемки одного несовершеннолетнего. Следователи выясняют, кто еще мог оказаться в объективе камеры подозреваемого. Психолога отправили в изолятор временного содержания.

Ранее в компьютере учителя одной из школ города Пушкина Ленинградской области обнаружили детскую порнографию. Видеоролики с участием обнаженных мальчиков заметила социальный педагог из Пушкина в компьютере своего коллеги. После этого она решила сообщить о «находке» в районное управление Следственного комитета.