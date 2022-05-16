Люсю Штейн из Pussy Riot объявили в розыск

Людмила Штейн / Фото Пресс-служба Басманного суда/РИА Новости

Депутата столичного района Басманный, участницу Pussy Riot Людмилу Штейн объявили в уголовный розыск, свидетельствуют данные в базе разыскиваемых лиц МВД. Ранее Следственный комитет начал проверку её публикаций в связи с подозрением в распространении заведомо ложной информации о Вооружённых силах РФ.

Людмила Петровна Штейн, дата рождения 2.7.1996. Разыскивается по статье УК, — отмечается в базе данных ведомства.

Причиной проверки стали публикации Штейн в Twitter. Правоохранители считают, что записи содержат недостоверные сведения о действиях российской армии в ходе спецоперации.

В апреле Штейн сообщила, что покинула Россию из-за военной спецоперации на Украине. Девушка опубликовала видео, на котором показала, как срезает браслет слежения, надетый на ногу. Штейн носила его из-за решения суда по «санитарному делу», по которому она была осуждена на один год ограничения свободы. Тогда её признали виновной в подстрекательстве к нарушению санитарных норм в ходе несогласованного митинга в столице.