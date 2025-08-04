Убийцы женщин и детей в зале суда: процесс по делу «Крокуса» — фото

Убийцы женщин и детей в зале суда: процесс по делу «Крокуса» — фото Рассмотрение уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» началось в Москве

В Мосгорсуде началось рассмотрение уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле», передает корреспондент NEWS.ru. Процесс ведет коллегия из трех судей 2-го Западного окружного военного суда. В здании суда действуют усиленные меры безопасности.

Заседание проходит в публичном формате, однако основную часть слушаний будут проводить в закрытом режиме из-за содержащихся в деле материалов, представляющих государственную тайну и данные о фигурантах, находящихся в розыске. Суд ранее отказался рассматривать дело с участием коллегии присяжных заседателей.

Обвиняемыми проходят 19 человек. По версии следствия, часть из них непосредственно участвовала в нападении, остальные обеспечивали логистику, укрытие и связь с организаторами. Фигурантам вменяются статьи о теракте, участии в террористическом сообществе, незаконном обороте оружия и ряде других преступлений. Все обвиняемые находятся под арестом, большинство дали признательные показания.

Теракт в «Крокусе» в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта 2024 года. В помещении, где должен был пройти концерт группы «Пикник», четыре человека открыли огонь из автоматов по зрителям и подожгли зал. Жертвами трагедии стали 149 человек, свыше 500 получили ранения. Расследование завершилось в июне 2025 года, обвинительное заключение утверждено Генпрокуратурой.

Первый зампред Госдумы по делам СНГ Константин Затулин потребовал высшей меры наказания для террористов из «Крокуса». По его словам, в некоторых случаях Конституция позволяет применять смертную казнь. Депутат добавил, что мораторий не позволяет осудить террористов по справедливости, и никакой судебной ошибки в деле быть не может.

Адвокат пострадавших в теракте Игорь Трунов, комментируя слова Затулина, указал на отсутствие в российской судебной практике оправдательных приговоров по делам о терроризме. Он подчеркнул, что даже при наличии смягчающих обстоятельств вряд ли кто-то из фигурантов сможет получить условное наказание.

О том, что происходит рядом со зданием Мосгорсуда, — в фотогалерее NEWS.ru.