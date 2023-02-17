На Курском вокзале задержали мужчину с противопехотными минами

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Москве на Курском вокзале задержали мужчину с похожими на гранату Ф-1 предметами, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники. Территория оцеплена, на месте работают кинологи.

По предварительной информации, при прохождении рамки металлоискателя на Курском вокзале у мужчины нашли несколько взрывателей, две противопехотные мины и еще одно неустановленное взрывное устройство.

Канал сообщает, что мужчина прибыл из зоны боевых действий на Украине, именно оттуда он привез взрывные устройства.

Ранее в городе Шилка Забайкальского края мужчина активировал взрывное устройство во время конфликта у местного кафе, из-за чего четыре человека получили травмы. Позднее его задержали, на подозреваемого завели дело о покушении на убийство. Инцидент произошел по причине того, что мужчине запретили зайти в кафе «Байкал», после чего он бросил в сторону входа гранату.

В феврале появилось видео вооруженного нападения с подрывом отдела полиции в Лисках Воронежской области, совершенного фермером Виктором М. Перед штурмом РОВД в 2021 году он расстрелял семью соседей из трех человек. Кадры с камер показали присяжным в Воронежском областном суде, где 10 февраля прошло очередное заседание по уголовному делу.