В Забайкалье мужчина подорвал четырех человек возле кафе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Шилка Забайкальского края мужчина активировал взрывное устройство во время конфликта у местного кафе, из-за чего четыре человека получили травмы, сообщили в региональном СУ СК. По данным ведомства, подозреваемый был задержан, на него завели дело о покушении на убийство. Как пишет Telegram-канал Babr Mash, мужчине запретили зайти в кафе «Байкал», после чего он бросил в сторону входа гранату.

По версии следствия, вечером 5 ноября 2022 года в городе Шилке Шилкинского района около одного из местных кафе подозреваемый в ходе конфликта с несколькими мужчинами привел в действие неустановленное взрывное устройство, в результате чего четверо человек получили травмы, один из них госпитализирован в медицинское учреждение, — говорится в сообщении СК.

По данным ведомства, ранее задержанного привлекали к уголовной ответственности за угрозу убийством. В доме подозреваемого провели обыск.

Как пишет Babr Mash, мужчина хотел пройти в кафе с гранатой, но сотрудница заведения запретила ему входить. После этого, по данным канала, он бросил гранату в сторону входа, где в это время курила компания из двух парней и двух девушек.

Ранее в УМВД России по Ярославской области сообщили, что на сотрудниц школы в Рыбинске напал мужчина. Одна из них была убита, а другая получила ранение. Полиция задержала подозреваемого. По данным СМИ, его зовут Владимир Каюров.