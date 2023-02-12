Появилось новое видео вооруженного нападения на отдел полиции в Лисках

Фото: Воронежский областной суд

Кадр вооруженного нападения с подрывом отдела полиции в Лисках

Обнародовано новое видео вооруженного нападения с подрывом отдела полиции в Лисках Воронежской области, совершенного фермером Виктором Мирским. Перед штурмом РОВД в 2021 году он расстрелял семью соседей из трех человек. Кадры с камер показали присяжным в Воронежском областном суде, где 10 февраля прошло очередное заседание по уголовному делу, их опубликовал «Подъем».

На видео показано, как мужчина в военном обмундировании устанавливает взрывчатку и подрывает вход в отдел ОВД в Лисках. После этого видно, как в помещении взрывается граната. Полицейские пытаются обороняться. Затем преступник стреляет в окно дежурной части, двое сотрудников успевают спрятаться.

На следующих кадрах полицейский ведет перестрелку. Далее злоумышленник выходит на улицу и неторопливой походкой покидает место.

По версии следствия, утром 16 сентября 2021 года в селе Волчанское фермер убил знакомую, ее сына и внука. Предположительно, мужчина совершил убийство на бытовой почве, затаив обиду на односельчан, забивших на мясо его любимую корову, которую он продал им «для молока». После этого он отправился в город Лиски и напал на РОВД, в результате один сотрудник получил ранение. Подозреваемого разыскали спустя сутки, при задержании Виктор Мирской оказал сопротивление и был ранен в голову. Подрывника ввели в кому, спустя месяц он пришел в сознание и начал давать первые показания.