Никита Чайка

У владельцев сгоревшего хостела в Москве нашли еще один объект У владельцев сгоревшего хостела в Москве нашли еще один на Мурановской улице

29 июля 2022 в 13:47

Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Последствия ночного пожара в хостеле по адресу: ул. Алма-Атинская, д. 7, корп. 2, где погибли восемь человек, четверо пострадавших госпитализированы.