У владельцев хостела, сгоревшего в Москве в ночь на 29 июля обнаружили еще один, на Мурановской улице, передает РЕН ТВ. В здании выявили 16 нарушений пожарной безопасности. Телеканал опубликовал видеозапись, сделанную внутри этого помещения.
Отмечается, что по результатам внеплановой проверки выяснилось, что комната отдыха хостела не оборудована датчиками дыма для пожарной сигнализации, а замки и задвижки на эвакуационных выходах не позволяют быстро открыть двери в случае внезапного инцидента. Также, на путях к ним была обнаружена мебель.
Кроме того, в одном из помещений установлен светильник без колпака, а в комнатах обнаружены многочисленные кабели с нарушением изоляции.
Среди прочих нарушений, в здании нет огнетушителей и письменный информации по вопросу пожарной безопасности. Отмечается, что постояльцам хостела позволялось курить внутри помещения, а не в специально-отведенных для этого местах.
Пожар произошёл в хостеле на Алма-Атинской улице, в доме № 7, корпус 2, в ночь на 29 июля. В результате погибли восемь человек, причиной стало отравление угарным газом. Ещё четыре человека госпитализированы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту пожара, виновным грозит до десяти лет лишения свободы. Ведомство в качестве одной из основных версий называет неисправность электропроводки.