Таксист прокатил туриста по центру Москвы за 15 тысяч рублей В Москве таксист довез туриста от Никольской улицы до метро Белорусская за 15 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве таксист довез туриста из Турции от Никольской улицы до метро Белорусская за 14 289 рублей, сообщает Telegram-канал Baza. Канал пишет, что турист решил добраться до гостиницы, поехав с водителем-частником, а не заказывать машину через приложение. В конце поездки таксист показал иностранцу таксометр с чеком на большую сумму.

По данным Baza, путь в шесть километров из-за пробок занял 40 минут. В конце поездки турист заплатил требуемую таксистом сумму, так как запутался в курсах валют. Однако позже иностранец понял, что произошло, так как планировал заплатить водителю не более тысячи рублей.

Канал сообщает, что теперь предприимчивого таксиста ищут.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали водителя-карманника, который наживался на пьяных пассажирах. Таксист незаметно доставал дорогие гаджеты из курток и сумок выпивших клиентов. При этом жертвы подозреваемого отмечали его подчеркнутую вежливость, благодаря которой ему удавалось совершать преступления.

В Екатеринбурге таксист застрелил пассажира. После ссоры в машине пассажир вышел из нее и ударил ногой по двери, а водитель в ответ выстрелил. Прибывшая полиция попыталась помочь пострадавшему, однако мужчина умер у них на глазах.