Таксиста-карманника задержали в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге задержали водителя-карманника, который наживался на пьяных пассажирах. Водитель незаметно доставал дорогие гаджеты из курток и сумок выпивших клиентов. При этом жертвы подозреваемого отмечали его галантность, благодаря которой ему удавалось совершать преступления, рассказали СМИ в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Как уточняет издание, одну из последних краж подозреваемый совершил 23 апреля. После поездки домой 30-летняя местная жительница осталась без iPhone 14 Pro, который приобрела за 80 тысяч. Она рассказала, что таксист был любезен и даже помог ей и ее подруге сесть в машину. По предварительной версии, телефон злоумышленник мог вытащить именно тогда, когда помогал женщинам.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о краже. Подозреваемым оказался 51-летний уроженец Красноярского края. Похищенные гаджеты он сдавал скупщику, украденный айфон успели изъять. По данным полиции, мужчина «специализировался» на клиентах конкретного заведения.

Ранее стало известно, что в Тюмени подсыпавший пассажиру снотворное в открытую бутылку с алкоголем 52-летний таксист предстанет перед судом. Пострадавший впал в кому из-за сильнодействующего препарата. В этом состоянии злоумышленник оставил пассажира на улице в малолюдном месте, предварительно украв у него украшения.