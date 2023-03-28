Подсыпавший пассажиру снотворное таксист предстанет перед судом В Тюмени подсыпавший пассажиру снотворное таксист предстанет перед судом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Тюмени подсыпавший пассажиру снотворное в открытую бутылку с алкоголем 52-летний таксист предстанет перед судом. Пострадавший впал в кому из-за сильнодействующего препарата. В этом состоянии злоумышленник оставил пассажира на улице в малолюдном месте, предварительно украв у него украшения, сообщает «МегаТюмень» со ссылкой на прокуратуру Тюменской области.

В результате противоправных действий потерпевший впал в кому, из которой был выведен только в ходе оказания медицинской помощи, его здоровью был причинен тяжкий вред, — уточнили в ведомстве.

По данным следствия, подозреваемый занимался частным извозом с апреля 2021 года по июль 2022 года. По предварительной версии, он подбирал нетрезвых пассажиров, а во время поездки дожидался, пока они уснут, чтобы обворовать. Известно о нескольких подобных случаях, в том числе о впавшем в кому пассажире. Прокуратура Тюмени утвердила обвинение против водителя. В ближайшее время уголовное дело рассмотрят в суде.

В Москве 74-летний пенсионер ранее заявил в полицию о том, что врачи скорой помощи могли украсть у него орден Красной Звезды. После приезда медиков он обнаружил пропажу доставшегося ему от родителей ордена. По факту обращения проводится проверка.